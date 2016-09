Niantic verwachtte 50 keer minder Pokémonners

SAN FRANCISCO - Niantic Labs had de populariteit van Pokémon Go volledig onderschat. Het aantal spelers lag al een kwartier na de lancering in Australië en Nieuw-Zeeland boven het geschatte worst case scenario en liep op tot vijftig keer het vooraf gehoopte aantal spelers.

Door ANP - 30-9-2016, 12:03 (Update 30-9-2016, 12:03)

Dat blijkt uit een blogpost van Google Cloud. Pokémon Go wordt op cloudservers van Google gehost. De clouddienst van het zoekbedrijf moest dus op verzoek van Niantic snel opschalen. Desondanks ontstonden er problemen door de overweldigende belangstelling voor het spel in de Verenigde Staten en verschillende Europese landen.

Voor de lancering in Japan besloot Niantic te upgraden naar een nieuwe versie van de Google Container Engine-clustermanager waardoor meer servers konden worden ingezet. Daar verliep de lancering van het spel uiteindelijk zonder problemen.