ANP Fransman koelt woede op Apple Store

DIJON - Een Fransman heeft donderdag zijn woede botgevierd op de producten in een Apple Store in de stad Dijon. Hij pakte de ene na de andere iPhone, iPod en MacBook. Vervolgens sloeg hij er met een jeu de boules-bal op in. De schade bedraagt 50.000 euro, meldde de lokale krant Le Journal de Saône-et-Loire vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 18:44 (Update 30-9-2016, 18:44)

Omstanders filmden de daad van de man. Op de opnames is te zien hoe de man kalmpjes door de winkel loopt en zegt dat dit zijn recht als consument is, omdat hij zijn geld niet terugkreeg. Na zijn daad werd hij opgepakt. Hij moet volgende week voor de rechter komen.