Apple pakt stickerapp Phoneys aan

ANP Apple pakt stickerapp Phoneys aan

CUPERTINO - Apple dreigt 'stickerapp' Phoneys uit de App Store te gooien. Volgens de iPhonemaker is de app in strijd met de regels van de virtuele winkel. Ontwikkelaar Adam Howell heeft een week de tijd gekregen om zijn iMessage-stickers te veranderen. Doet hij dat niet, dan knikkert Apple zijn app uit de App Store.

Door ANP - 1-10-2016, 8:40 (Update 1-10-2016, 8:40)

Volgens Howell heeft Apple hem benaderd over zijn app Phoneys waarmee iOS-gebruikers nep-iMessage-berichtjes naar anderen konden versturen. Sinds iOS 10 is het voor appmakers mogelijk om zogeheten stickers te maken voor iMessage. Waar de meeste stickers bestaan uit smileys, heeft Howell ervoor gekozen de stickers vorm te geven als iMessage-berichten, maar dan wel met een plagerige inhoud. Een grappig idee, maar daarmee overtreedt hij een aantal App Store-regels.

Ontwikkelaars moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om hun stickerapp in de App Store te krijgen. Zo is het verboden om stickers te maken die op 'de chatbubbels van iMessage' lijken, mogen stickers niet bestaan uit blauwe of groene 'bubbels', mag Apples lettertype San Francisco niet worden gebruikt en mag de app niet als doel hebben om anderen voor de gek te houden. Omdat Howell met Phoneys al deze regels overtreedt, verbaast het hem niet dat Apple contact met hem heeft gezocht.

Howell weet nog niet wat hij met Phoneys gaat doen. Omdat zo'n beetje de hele app op de schop moet, kiest hij er mogelijk voor om Apple de app te laten verwijderen.