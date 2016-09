Google integreert Agenda en Maps

MOUNTAIN VIEW - Google gaat Agenda en Maps gedeeltelijk integreren. Android-gebruikers kunnen voortaan al hun agenda-items waar een locatie aan is toegevoegd terugzien in Google Maps. Ook is het makkelijker gemaakt om vaak gebruikte adressen te ordenen met labels.

Door ANP - 1-10-2016, 10:54 (Update 1-10-2016, 10:54)

In Google Maps is een nieuwe sectie gemaakt waarin al je afspraken staan vermeld. Met een paar klikken heb je een routebeschrijving naar de afspraak te pakken. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe integratie moet je natuurlijk wel je agenda-items voorzien van een adres. Ook afspraken uit je Gmail-inbox, zoals vluchten, worden in de nieuwe afsprakensectie van Maps gezet.

Als je in Maps vaak terugkerende locaties hebt en deze makkelijker wilt kunnen aanroepen, is er nu de mogelijkheid om deze locaties te labelen. Een label maakt het niet alleen makkelijk om een locatie terug te vinden binnen Maps, je kunt het label ook gebruiken om locaties via Googles spraakassistent op te zoeken.