Amsterdam heeft meeste 'zombies'

UTRECHT - In Nederland telt Amsterdam de meeste 'zombies', door virussen geïnfecteerde computers en apparaten die ingezet worden als onderdeel van een botnet. Dat heeft virusbestrijder Norton becijferd.

Door ANP - 4-10-2016, 11:57 (Update 4-10-2016, 11:57)

Na de hoofdstad volgt Utrecht en dan Amersfoort. Naaldwijk en Rotterdam staan ook in de Nederlandse top vijf. Het is voor het eerst dat het aantal door botnets gebruikte apparaten naar steden toe is berekend.

In heel Nederland is er een geïnfecteerd apparaat op elke 3389 internetgebruikers. ''De grootte van een bot-populatie hangt af van meerdere factoren. Steden met hoge internetsnelheid zijn grote doelwitten voor cybercriminelen, doordat de apparaten die via het internet verbonden zijn voor lucratieve bronnen van bandbreedte zorgen'', legt Robert den Drijver, hoofd Benelux bij Norton uit.

Overigens zegt de locatie van een geïnfecteerd apparaat niets over de oorsprong van de infectie en het doel van het botnet. ''Een geïnfecteerd apparaat in Europa zou kunnen bijdragen aan een aanval in Azië, door bijvoorbeeld een cybercrimineel in Noord-Amerika bestuurd'', verklaart Den Drijver.