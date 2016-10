Wikileaks kondigt wekelijkse onthullingen aan

ANP Wikileaks kondigt wekelijkse onthullingen aan

BERLIJN - Wikileaks wil in de komende tien weken iedere week nieuwe onthullingen doen, heeft oprichter Julian Assange dinsdag gezegd in een live-videoverbinding met Berlijn. Over de aard van de onthullingen liet hij verder niets los.

Door ANP - 4-10-2016, 13:16 (Update 4-10-2016, 13:16)

Verwacht werd dat Assange in verband met het tienjarig bestaan van de klokkenluiderswebsite nieuwe onthullingen zou doen, mogelijk over de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton. Die bleven echter uit.

Wikileaks publiceerde eerder e-mails van het bestuur van de Democratische Partij van Clinton. Amerikaanse IT-experts verklaarden dat de mailserver waarschijnlijk gekraakt was door hackers die banden hebben met Russische inlichtingendiensten. Dit kwam Wikileaks op het verwijt te staan dat het zich liet gebruiken door Moskou, wat Assange van de hand wees.