'Yahoo bespioneerde klanten voor NSA en FBI'

SUNNYVALE - Een week na het schandaal rond uitgelekte gebruiksgegevens, is Yahoo opnieuw in opspraak geraakt. Volgens Reuters heeft het zieltogende techbedrijf afgelopen jaar software ontwikkeld om mails van klanten te scannen op informatie die is aangeleverd door de NSA en de FBI.

Door ANP - 4-10-2016, 20:19 (Update 4-10-2016, 20:25)

Volgens veiligheidsexperts is het voor het eerst dat een techbedrijf de inlichtingendiensten op zo'n grote schaal actief heeft geholpen met het bespioneren van zijn klanten. Nooit eerder checkte een techbedrijf alle inkomende mails op inhoud op aangeven van de NSA of de FBI.

Yahoo laat alleen weten zich aan de wet te houden. Verder wil het bedrijf niet op de zaak reageren. Intern zou het besluit van CEO Marissa Mayer voor de nodige onrust hebben gezorgd. Yahoos veiligheidsexpert zou er zelfs zijn baan om hebben opgezegd, hij werkt nu bij Facebook.

Het is niet duidelijk of meer bedrijven hebben meegewerkt aan het scanverzoek van de Amerikaanse overheid.