Geld voor beter digitaal patiëntendossier

DEN HAAG - Ziekenhuizen die aan de slag gaan om patiënten via de computer toegang en controle te geven over hun medische gegevens, krijgen daarbij financiële steun. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigde donderdag aan dat zij hier de komende drie jaar 105 miljoen euro voor heeft.

Door ANP - 6-10-2016, 12:14 (Update 6-10-2016, 12:14)

Met het geld kunnen de ziekenhuizen informatie digitaal samenbrengen en veilig uitwisselen met de patiënt. Het is de bedoeling dat alle ziekenhuizen dat op dezelfde manier doen, zodat de patiënt straks niet met allerlei verschillende systemen te maken krijgt. De ziekenhuizen moeten ook laten zien dat ze vorderingen maken en ervoor zorgen dat patiënten vanaf 2018 thuis via de computer bij hun medische gegevens kunnen. Daardoor kan iemand bijvoorbeeld met een familielid nog eens rustig teruglezen wat de diagnose precies was en welke behandelingen mogelijk zijn.