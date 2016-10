RTL doet datingsite Pepper van de hand

HILVERSUM - RTL Ventures, de investeringstak van RTL, heeft datingsite Pepper verkocht aan MatchMedia, het bedrijf achter de sites match4me en 50plusmatch. Dat maakte RTL donderdag bekend, zonder financiële details te noemen.

6-10-2016

Pepper onderscheidt zich van andere datingsites doordat gebruikers hun profielen als een soort prikbord kunnen aankleden met allemaal foto's, filmpjes en muziekfragmenten. De site werd in 2011 vanuit RTL Ventures gelanceerd en is naar eigen zeggen inmiddels de nummer drie in de markt.

''Dit laat zien dat RTL de kracht heeft om ook merken in andere domeinen dan tv te laten groeien'', benadrukt directeur investeringen Vincent Pieterson van RTL Ventures. Over de verkoop stelt hij: ''De datingmarkt is in de afgelopen vijf jaar met het toetreden van grote internationale techspelers steeds meer volwassen geworden en er vindt steeds meer consolidatie plaats." Pieterson denkt in het internationaal actieve MatchMedia een ondernemende en stabiele partij gevonden te hebben die Pepper verder kan uitbouwen, mogelijk ook over de grens.