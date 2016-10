Facebook test zelfstandige VR-headset

MENLO PARK - Facebook werkt aan een Virtual Reality-headset waarvoor geen connectie met een computer nodig is.

Door ANP - 7-10-2016, 4:00 (Update 7-10-2016, 4:00)

Mark Zuckerberg toonde donderdag beelden van een prototype van het apparaat, dat geavanceerder is dan de Samsung Gear VR, en het zelfstandig gebruik voor zou hebben op de Oculus Rift. De CEO van Facebook waarschuwde op de conferentie waar hij sprak dat het product nog in ontwikkeling is en niet in de nabije toekomst gelanceerd wordt.

Facebook presenteerde op de bijeenkomst ook avatars die aangepast kunnen worden op de gebruikers echte uiterlijk. Daarmee kunnen ze hun eigen Virtual Reality-identiteit creëren. De avatars zijn in staat handbewegingen en uitdrukkingen te 'lezen'. Het bedrijf gaf aan daarmee het idee van een sociale aanwezigheid tijdens interactie met andere avatars te willen bewerkstelligen.

Volgens Zuckerberg is sociale software de volgende stap voor VR. "Virtual Reality is het perfecte platform om mensen op de eerste plaats te zetten, vanwege de virtuele aanwezigheid van de gebruiker. Het voelt alsof je er echt bent, in een andere plaats, met andere mensen."