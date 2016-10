Oculus maakt stand alone vr-bril

ANP

MENLO PARK - Oculus werkt aan een virtualrealitybril die zonder computer of mobiele telefoon kan werken. De bril heeft een eigen computer die in de nek van de gebruiker ligt. Dat kondigde Mark Zuckerberg, de baas van Facebook waar Oculus onderdeel van uitmaakt, donderdag aan tijdens ontwikkelaarsconferentie Oculus Connect, schrijft Techcrunch.

Door ANP - 7-10-2016, 10:33 (Update 7-10-2016, 10:33)

De nieuwe vr-bril heeft ook positional tracking, een manier om te bepalen waar een gebruiker in een ruimte is. De content op de vr-bril wordt daaraan aangepast. Op die manier kan een gebruiker draadloos in een ruimte rondlopen en een verhaal van alle kanten ervaren. Tot nu toe was positional tracking alleen beschikbaar op vr-brillen die met een krachtige computer verbonden waren.

De ontwikkeling van de nieuwe vr-bril is volgens Zuckerberg in een ''ongelooflijk vroeg stadium''. Ook is het volgens de Facebook-baas de bedoeling dat de nieuwe bril betaalbaar wordt.