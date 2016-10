Pokémon verdwijnen van duinen en spoor

DEN HAAG - Pokémonjagers hoeven niet meer op zoek naar monstertjes in de duinen bij de Haagse badplaats Kijkduin. Niantic Labs, de maker van Pokémon Go, haalt de virtuele wezentjes uit het beschermde natuurgebied. Bovendien zullen er geen pokémon meer verschijnen op en rond spoorlijnen. De gemeente Den Haag en spoorbeheerder ProRail hebben die toezegging gekregen, maakten ze vrijdag bekend.

Door ANP - 7-10-2016, 17:22 (Update 7-10-2016, 17:22)

Op korte termijn moet het spel zijn aangepast. Niantic biedt ook excuses aan.

Den Haag wilde ook dat de pokémon 's nachts zouden verdwijnen uit Kijkduin zelf, omdat bewoners last hebben van pokémonjagers. Dat is technisch nog niet mogelijk, maar Niantic belooft dat er aan wordt gewerkt.

Den Haag had een kort geding aangespannen tegen Niantic. Dat zou dinsdag dienen, maar gaat voorlopig niet door. Als Niantic woord houdt, zal de gemeente de zaak helemaal intrekken.

De Haagse wethouder Boudewijn Revis is blij met de belofte van Niantic. ''Dat is wat we wilden. Hiermee wordt het natuurgebied beschermd'', zegt hij in een verklaring. ProRail laat weten: ''Je moet er toch niet aan denken dat ongelukken gebeuren tijdens de zoektocht naar deze digitale poppetjes?!''

De gemeente Den Haag zei eerder dat de vele pokémonjagers ''als een kudde op hol geslagen bisons'' door Kijkduin en de duinen trekken, op zoek naar bijzondere wezentjes. Volgens ProRail zijn meerdere mensen tijdens hun monsterjacht op het spoor gaan lopen. De laatste tijd lijkt dat soort incidenten minder vaak voor te komen.