ANP Nederlandse levering Samsung Note 7 gaat door

AMSTERDAM - Samsung zet zijn lancering van de mogelijk brandgevaarlijke Samsung Galaxy Note 7 in Nederland maandag door. Dat liet een woordvoerster van Samsung Nederland maandagochtend weten.

Door ANP - 10-10-2016, 9:10 (Update 10-10-2016, 9:48)

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant maakte kort daarvoor bekend de productieplanning van zijn duurste smartphone ,,aan te passen'' vanwege het lopende onderzoek naar nieuwe problemen met het toestel. Zondag doken al berichten op dat Samsung de productie van zijn paradepaardje tijdelijk zou stilleggen.

Kort na de lancering van de Note 7 in verschillende landen doken verhalen op van spontaan ontbrandende of exploderende exemplaren. Meerdere mensen raakten gewond. Samsung besloot miljoenen toestellen om te ruilen. Inmiddels wordt in verschillende media melding gemaakt van zeven omgeruilde toestellen die ook in brand vlogen.

Inruilen

Onder meer twee grote telefonieaanbieders in de Verenigde Staten zijn naar aanleiding van de problemen met de omgeruilde toestellen gestopt met de verkoop. Klanten die al een Note 7 hebben mogen die inruilen voor een heel ander toestel.

De Note 7 is overigens niet het belangrijkste model voor Samsung. Het is een van de nieuwste modellen met alle nieuwste snufjes, maar het vlaggenschip van de fabrikant is de serie Samsung Galaxy 7, die in twee formaten wordt geleverd. Daarnaast verdient Samsung ook veel aan allerlei andere, goedkopere modellen.