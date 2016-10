Film1 nu ook op Playstation

AMSTERDAM - Film1 is vanaf nu beschikbaar op de PlayStation 4. De streamingdienst en Film1 Premiere, een kanaal voor premièrefilms op tv, kunnen dan ook op de spelcomputer worden bekeken. De on-demand-dienst van Film1 heeft een catalogus van 400 films en series. Zowel Film1 als de PlayStation zijn merken van Sony.

Door ANP - 10-10-2016, 18:55 (Update 10-10-2016, 18:55)

Om Film1 op de PlayStation te bekijken, is wel een speciaal abonnement op de dienst nodig. Dat is een ander abonnement dan nodig is om Film1 via de kabel of satelliet te bekijken.