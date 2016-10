Samsung keldert in Seoul

TOKIO - Samsung stond dinsdag op de beurs in Seoul zwaar onder druk. Beleggers lieten het aandeel massaal vallen, nadat het technologieconcern de verkoop van de mogelijk brandgevaarlijke Samsung Galaxy Note 7 wereldwijd had stopgezet. Samsung kelderde meer dan 7 procent.

Door ANP - 11-10-2016, 9:01 (Update 11-10-2016, 9:01)

Kort na de lancering van de Note 7 doken in een aantal landen verhalen op van spontaan ontbrandende of exploderende exemplaren. Meerdere mensen raakten gewond. Samsung besloot miljoenen toestellen om te ruilen, waardoor de beurskoers al flinke tikken kreeg en miljarden aan waarde verdampten. Inmiddels wordt in verschillende media melding gemaakt van zeven omgeruilde toestellen die ook in brand vlogen.

De Kospi-index in Seoul eindigde de sessie uiteindelijk 1,2 procent lager. In Tokio eindigde de Nikkei-index, die maandag gesloten was vanwege een feestdag, met een winst van 1 procent op 17.024,76 punten. De Hang Seng in Hongkong had ook de eerste handelsdag van de week, en stond tussentijds 1,5 procent lager. De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.