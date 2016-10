Filmpje van LuckyTV gaat wereldwijd viraal

AMSTERDAM - Sander van de Pavert, de maker van LuckyTV, wordt overstelpt met reacties over zijn filmpje met Hillary Clinton en Donald Trump. De video waarin het lijkt alsof de twee Amerikaanse presidentskandidaten The Time of My Life uit Dirty Dancing zingen, gaat sinds maandagavond de hele wereld over. ''Ik moet er heel hard om lachen en vind het heel erg grappig dat het bijvoorbeeld door Paris Hilton is geretweet en dat CBS hem heeft gebruikt'', zei hij dinsdag.

Door ANP - 11-10-2016, 13:43 (Update 11-10-2016, 13:43)

''Maar ik dacht ook, als ik iets meer tijd had gehad dan had ik het nog beter kunnen maken. Dat heb ik altijd wel hoor. Maar bij anderhalf uur geouwehoer kost het gewoon ontzettend veel tijd. En als miljoenen Amerikanen er om kunnen lachen, wat maakt het dan uit.'' Het clipje is intussen vele miljoenen malen bekeken en gedeeld op internet.

Het is volgens Van de Pavert nooit eerder gebeurd dat een filmpje van LuckyTV door zoveel mensen wereldwijd werd bekeken. ''Ik heb wel eens eerder filmpjes gehad die het hier en daar goed deden, bijvoorbeeld iets met antisemitisme. Maar toen waren mensen vooral heel boos. Dat was een heel andere vibe.''

Het idee om Clinton en Trump een duet te laten zingen, was er volgens Van de Pavert ineens. ''Ik heb nooit veel tijd om na te denken en ga op mijn intuïtie af. Het eerste wat er in mijn kop opkomt en dat was een duet. Door de manier waarop die lui op dat podium heen en weer bewogen. Vooral op het einde zag je dat, het leek er heel erg op alsof er gezongen werd.''

De LuckyTV-maker heeft overigens geen ambities om groot te worden in de Verenigde Staten. Al erkent hij wel: ''hoe meer publiek, hoe beter natuurlijk.''