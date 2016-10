'Beter stoppen met Note 7 dan doormodderen'

ANP 'Beter stoppen met Note 7 dan doormodderen'

AMSTERDAM - De beslissing van Samsung om de stekker uit de Galaxy Note 7 te trekken is waarschijnlijk de enige juiste beslissing. Dat zegt merkendeskundige Paul Moers in een reactie op het staken van de productie van de Note 7 door de Zuid-Koreaanse producent.

Door ANP - 11-10-2016, 13:44 (Update 11-10-2016, 13:44)

Volgens Moers is het beter om de pijn te nemen wanneer je hebt geblunderd, dan dat je maar blijft doorsukkelen met een apparaat waarvan de naam is besmeurd. ''Een dergelijk besluit is een ramp voor je imago, maar door nu de stekker uit de Note 7 te trekken houdt het geëtter rond dit model op", aldus Moers.

Hij noemt de problemen met de Note 7 een schoolvoorbeeld van producten die te snel op de markt zijn gebracht. ''Tot nu toe heeft Samsung het in de concurrentieslag met Apple niet slecht gedaan. Maar voordat je een toestel in de markt zet, moet dit tot vervelens toe zijn getest. Dat is hier duidelijk nagelaten."

Volgens hem is het voor Samsung ook zaak om ook het eigen merk in bescherming te nemen. ''Samsung is veel meer dan alleen de Note 7. Daar heeft het bedrijf ook rekening mee te houden. Dan is stoppen en opnieuw beginnen sterker dan doormodderen."

Voor Samsung is het zaak dat de volgende generatie smartphones geen kinderziektes bevatten. Een voordeel, voor zover je daarover kan spreken, is volgens de merkendeskundige dat de onderzoeks- en ontwikkelingskosten bij een nieuw apparaat veel lager zullen uitvallen. ''In een nieuw toestel zal 90 procent van de technologie van de Note 7 worden gebruikt", aldus Moers. ''Kwestie van de fout eruit halen."