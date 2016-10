Tientallen gokapps uit appstore gehaald

DEN HAAG - Mensen met een Nederlands account kunnen tientallen gokapps niet meer downloaden via appstores. De gokapps zijn verwijderd op verzoek van de Kansspelautoriteit.

Door ANP - 12-10-2016, 8:31 (Update 12-10-2016, 8:31)

Aanvankelijk werden 49 zogenoemde real money gambling apps verwijderd en later nog eens zes. De NOS meldt dat de apps te vinden waren in de appstore van Apple, Google zou de apps al niet hebben aangeboden. Een woordvoerder van de Kansspelautoriteit wil hierover niets zeggen.

In een aantal gevallen kunnen voor de verwijdering gedownloade apps nog worden gebruikt. De Kansspelautoriteit geeft aan dit gebruik te zullen volgen.

Achter de apps zitten gokbedrijven als Unibet en Bwin. Ze zijn onder meer gericht op Nederlanders en dat mag niet onder de huidige wetgeving, stelde de Kansspelautoriteit in mei bij de aankondiging van de in eerste instantie tijdelijke actie tegen illegale gokapps. De toezichthouder op de Nederlandse kansspelmarkt heeft inmiddels besloten gokapps op te nemen als standaardonderdeel in zijn toezicht.