Zweeds Ericsson geeft winstwaarschuwing

STOCKHOLM - Het Zweedse technologiebedrijf Ericsson heeft last van stevige tegenwind in een aantal belangrijke markten. De fabrikant van apparatuur voor mobiele netwerken waarschuwde beleggers woensdag dat de resultaten over het derde kwartaal daardoor aanzienlijk lager zullen uitvallen dan gedacht.

Door ANP - 12-10-2016, 9:04 (Update 12-10-2016, 9:04)

Met name in Brazilië, Rusland en het Midden-Oosten is het crisis. Telecombedrijven investeren daar minder in uitbreiding en verbetering van hun netwerken. Ook in Europa staat de vraag onder druk, omdat veel bedrijven vorig jaar al de uitrol van hun netwerken voor snel mobiel internet (4G) hebben voltooid.

''Ons resultaat is aanzienlijk lager dan wij verwachtten'', zei topman Jan Frykhammer. Vooral aan het einde van het kwartaal liepen de zaken slecht. Het bedrijf slaagde erin de kosten omlaag te brengen, maar niet sterk genoeg om het verlies aan omzet te compenseren.