ANP IOC gelooft in vrij internet bij Spelen China

PEKING - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is ervan overtuigd dat er tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking sprake zal zijn van een ongecensureerd internet. ''Het is gegarandeerd in het bid'', zei vicepresident Juan Antonio Samaranch junior, de zoon van de oud-voorzitter, na een bijeenkomst in Peking. ''Onze ervaring met de Chinezen is dat ze doen wat ze beloven.''

Door ANP - 12-10-2016, 15:49 (Update 12-10-2016, 15:49)

De Chinese overheid heeft een strikte controle op het internet en waarschuwt dat social media, met name uit buitenlandse hoek, de Chinese maatschappij kunnen destabiliseren en zelfs een gevaar vormen voor de veiligheid van het land. Daarom zijn media als Facebook, Twitter, YouTube en Instagram slechts toegankelijk met speciale software die de zogenoemde 'Great Firewall' kan neerhalen. Voor de Zomerspelen van 2008 had China dezelfde belofte gedaan, maar toen bleek lang niet elke site oproepbaar.