Poetin: hacken VS is niet in belang Rusland

MOSKOU - Het is helemaal niet in het belang van Rusland om Amerikaanse systemen te hacken, zei de Russische president Vladimir Poetin woensdag. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden Rusland eerder beschuldigd van het inbreken in e-mailaccounts van de Democratische partij. De mails werden door WikiLeaks naar buiten gebracht.

Door ANP - 12-10-2016, 18:54 (Update 12-10-2016, 18:54)

Volgens Poetin worden de beschuldigingen gebruikt om de aandacht van de kiezers af te leiden. ''Iedereen heeft het over 'wie heeft het gedaan'. Maar is dat belangrijk? Het belangrijkste is, wat er in de informatie te vinden is'', zei Poetin op een zakenforum in Moskou.