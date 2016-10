Facebook blijft nepverhalen tippen

MENLO PARK - Ook het aangepaste algoritme van Facebook maakt nepartikelen trending. De Washington Post checkte vorige maand drie weken lang elk uur welke verhalen er als een trending topic werden bestempeld, en trof daartussen vijf keer duidelijk nepnieuws aan.

Door ANP - 13-10-2016, 3:41 (Update 13-10-2016, 3:41)

In augustus ontsloeg Facebook een aantal redacteuren en liet het een algoritme bepalen welke artikelen trending moeten worden. Enkele dagen later werd een foutief bericht over het ontslag van televisiepresentatrice Megyn Kelly toch uitgelicht. Het algoritme werd daarna aangepast, maar werkt dus nog steeds niet naar behoren.

Naast de vijf artikelen die volgens de krant onbetwistbaar nep waren, werden er ook twee berichten aangetroffen die "behoorlijk inaccuraat" waren. Ook verwees het sociale medium een aantal keren naar webshops.

Facebook wilde woensdag niet reageren op de bevindingen.