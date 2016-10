Webshopbouwer licht honderden mensen op

LEEUWARDEN - Honderden mensen en bedrijven zijn slachtoffer geworden van een oplichter. De politie heeft in juli een 35-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden op verdenking van oplichting, identiteitsfraude en computervredebreuk.

De verdachte bood zichzelf volgens de politie aan bij bedrijven als websitebouwer. Hij heeft voor diverse bedrijven een website met een webshop gebouwd. De man wordt ervan verdacht dat hij door het inbouwen van speciale software gebruikersnamen en wachtwoorden kon onderscheppen. Die inloggegevens zou hij vervolgens hebben gebruikt om in te breken op mail- en socialmedia-accounts van klanten van die webshops.

Het geld dat hij op deze manier wist te verkrijgen, heeft hij vermoedelijk gebruikt voor zijn verslavingen. Na zijn aanhouding heeft de politie het onderzoek steeds verder uitgebreid en bleek het om steeds meer slachtoffers te gaan.

In het onderzoeksdossier zitten op dit moment zo’n 140 zaken. Ruim tachtig in Noord-Nederland en zo’n zestig uit de rest van het land. Buiten Noord-Nederland heeft de verdachte nog honderden andere slachtoffers gemaakt, zaken die op dit moment nog niet in het dossier zitten. Op 18 oktober staat de man voor het eerst terecht bij de rechtbank in Leeuwarden.

De politie heeft de gedupeerde bedrijven in Noord-Nederland inmiddels actief benaderd om hun webshop te laten controleren op de aanwezigheid van de speciale software.