Gehandicapten klagen Uber aan

CHICAGO - Een groep mensen met een handicap is in Chicago naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat Uber te weinig voertuigen aanbiedt die rolstoelgeschikt zijn. Door een zaak aan te spannen hopen ze het taxibedrijf aan te zetten om daar iets aan te doen, meldt Reuters.

Door ANP - 14-10-2016, 9:40 (Update 14-10-2016, 9:40)

Sinds 2011, toen Uber actief werd in Chicago, zijn er in de Amerikaanse stad miljoenen Uber-ritten gemaakt. Daarvan was slechts een handvol met rolstoel.

De advocaat die de gehandicapten bijstaat suggereert dat Uber discrimineert. Volgens hem profiteren veel mensen van het gebruiksgemak en de relatief lage kosten, maar gelden die voordelen niet voor gehandicapten. "Hele klassen zijn daardoor uitgesloten", aldus de advocaat.

Uber heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.