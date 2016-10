Salesforce ziet af van overname Twitter

SAN FRANCISCO - Technologiebedrijf Salesforce is afgehaakt als mogelijke koper van berichtendienst Twitter. Dat heeft topman Marc Benioff vrijdag gezegd tegen zakenkrant Financial Times. Hij vindt Twitter strategisch niet passen bij zijn bedrijf, dat zijn geld verdient met de verkoop van cloudsoftware.

Door ANP - 14-10-2016, 20:37 (Update 14-10-2016, 20:37)

"Wij zijn in dit geval weggelopen", aldus Benioff. "Het paste niet bij ons." Salesforce was naar verluidt nog de enige serieuze gegadigde om Twitter over te nemen, nadat eerder andere geïnteresseerde partijen als Google en Walt Disney zich zouden hebben teruggetrokken.

Twitter worstelt al geruime tijd met de concurrentie van onder meer Facebook en Snapchat en heeft moeite geld te verdienen met advertenties. Het bedrijf zou al een tijdje achter de schermen werken aan een mogelijke overname door een grotere partij met een sterkere positie op de advertentiemarkt.