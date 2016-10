Facebook toont geen reclame in Thailand

BANGKOK - Vanwege het overlijden van hun koning krijgen Facebookgebruikers in Thailand voorlopig geen advertenties te zien. ,,Uit respect'', aldus Facebook in een verklaring. Het is niet bekend hoelang dat duurt. Het besluit heeft geen gevolgen voor andere landen. Bovendien kunnen Thaise bedrijven buiten het land blijven adverteren.

Door ANP - 15-10-2016, 12:05 (Update 15-10-2016, 12:05)

Koning Bhumibol Adulyadej stierf donderdag op 88-jarige leeftijd. Hij zat 70 jaar en 126 dagen op de troon, sinds 9 juni 1946. Bhumibol wordt door de Thai vereerd als een heilige. Het land heeft een rouwperiode van een jaar afgekondigd.