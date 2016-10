Ook KLM verbiedt Galaxy Note 7 aan boord

AMSTELVEEN - Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen weert ook KLM met ingang van zaterdag de Samsung Galaxy Note 7 uit al zijn vliegtuigen. Het Amerikaanse ministerie van Transport en de luchtvaartautoriteit FAA kondigden vrijdag een verbod aan op de toestellen in zowel hand- en ruimbagage als luchtvracht. De KLM volgt het advies van de FAA, zo meldt de maatschappij zaterdag.

Door ANP - 15-10-2016, 17:36 (Update 15-10-2016, 18:12)

De geplaagde smartphone is inmiddels uit de handel genomen na een reeks incidenten waarbij apparaten in brand vlogen.

KLM verwacht dat weinig passagiers last zullen hebben van de maatregel, omdat de meeste toestellen al zijn teruggeroepen en de telefoon in Nederland uiteindelijk nooit op de markt is gekomen.

Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft inmiddels besloten de productie van de Galaxy Note 7 geheel te staken.