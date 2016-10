Tesla mag naam 'autopilot' niet gebruiken

BERLIJN - Tesla mag in Duitsland niet zeggen dat zijn auto's een 'autopilot' gebruiken. De Duitse dienst voor het wegverkeer, het Kraftfarht-Bundesamt, heeft dat opgedragen. Volgens de dienst is de naam autopilot verwarrend. Het is namelijk geen automatische piloot die zonder menselijke bestuurder kan, maar een hulpmiddel bij het rijden.

Door ANP - 16-10-2016, 16:44 (Update 16-10-2016, 16:44)

''Om misverstanden en valse verwachtingen te voorkomen, eisen wij dat 'autopilot' in reclames niet meer wordt gebruikt'', heeft het Kraftfarht-Bundesamt aan Tesla laten weten. Duitse media citeerden zondag uit de brief aan de Amerikaanse autobouwer.

Volgens het tijdschrift Der Spiegel heeft Duitsland de Tesla Model S uitvoerig getest. De conclusie is dat de auto ''een aanzienlijk gevaar in het verkeer'' vormt. Niet alleen kan de naam 'autopilot' bestuurders laten denken dat ze zelf niets hoeven te doen, ook geeft het systeem niet aan wanneer de boordcomputer een bepaalde situatie niet kan oplossen en de bestuurder moet ingrijpen. In dat geval rijdt de auto gewoon door.