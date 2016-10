Running mate van Trump wijst naar Rusland

WASHINGTON - Presidentskandidaat Donald Trump zei tijdens het recente verkiezingsdebat nog dat er geen bewijs was dat Rusland achter hacks in Amerika zat. Maar zijn eigen vicepresidentskandidaat is zondag tegen hem in gegaan. In interviews met zowel Fox als NBC wees Mike Pence naar Rusland.

Door ANP - 16-10-2016, 18:10 (Update 16-10-2016, 18:10)

''Ik denk dat er geen twijfel is dat al het bewijs naar Rusland wijst. Er moeten zware gevolgen zijn voor Rusland en voor elk ander land dat de privacy en de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar brengt'', zei Pence tegen Fox. In een interview met NBC zei de Republikein ook dat er ''steeds meer bewijs is dat Rusland hiermee in verband brengt''.

Trump had tijdens het tweede verkiezingsdebat juist gezegd: ''Ik zie dat bij alles wat er fout gaat, ze zeggen 'de Russen!'. Hillary Clinton weet niet of de Russen hacken. Misschien wordt er helemaal niet gehackt. Maar ze geven Rusland altijd de schuld en dat doen ze omdat ze mij willen besmeuren met Rusland.''