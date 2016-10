Tesla stelt presentatie uit

ANP Tesla stelt presentatie uit

SAN FRANCISCO - Tesla heeft een productpresentatie uitgesteld. "De Tesla aankondiging is verschoven naar woensdag. Hebben nog een paar dagen nodig voor verfijning", meldt directeur Elon Musk op Twitter.

Door ANP - 17-10-2016, 8:17 (Update 17-10-2016, 8:17)

De eerdere aankondiging van Musk dat Tesla maandag een 'onverwacht' product zou onthullen, zorgde op internet voor veel speculatie. Volgens Amerikaanse media zou de aankondiging kunnen wijzen op de komst van een nieuw voertuig of verbeteringen in de systemen van Tesla's zelfrijdende auto's.

Het uitstel van de presentatie komt daags nadat bekend werd dat de Duitse dienst voor het wegverkeer heeft bepaald dat Tesla in Duitsland niet meer de term 'autopilot' mag gebruiken. Volgens de dienst is de naam verwarrend. Het is namelijk geen automatische piloot die zonder menselijke bestuurder kan, maar een hulpmiddel bij het rijden.