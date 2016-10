Netflix groeit veel harder dan gedacht

ANP Netflix groeit veel harder dan gedacht

LOS GATOS - Netflix heeft in het derde kwartaal 3,6 miljoen nieuwe abonnees verwelkomd. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie overtrof daarmee de verwachtingen van analisten over de aanwas ruimschoots en zag zijn aandelen in de nabeurshandel een flinke sprong maken.

Door ANP - 17-10-2016, 23:27 (Update 17-10-2016, 23:27)

De groei van het aantal abonnees werd gestuwd door de zelf geproduceerde hitseries Narcos en Stranger Things. Vooral buiten de Verenigde Staten groeide het aantal gebruikers met 3,2 miljoen tegenover de verwachte 2 miljoen veel sneller dan gedacht. Eerder dit jaar bleef de klantengroei nog achter bij verwachtingen. Volgens Netflix kwam dat door een prijsverhoging.

Ook de winst pakte afgelopen kwartaal met 0,12 dollar per aandeel flink hoger uit dan de 0,06 dollar waar marktkenners door de bank genomen rekening mee hielden. De nettowinst steeg van 43,1 miljoen naar 51,5 miljoen dollar. De omzet steeg van 1,8 miljard naar 2,3 miljard dollar.

Het bedrijf gaf de afgelopen periode veel meer uit aan onder meer eigen producties en licenties en denkt dat dat aandeel alleen maar verder zal oplopen. Voor het vierde kwartaal verwacht Netflix 3,75 miljoen nieuwe gebruikers, waarvan 1,45 miljoen in eigen land.