ANP Chinese 'kloon' meer waard dan Twitter zelf

PEKING - Het Chinese Weibo begon ooit als een Twitterkloon, maar inmiddels is het bedrijf meer waard dan Twitter zelf. Volgens Tech in Asia is de marktwaarde van Weibo sinds dinsdag een fractie hoger dan de waarde van Twitter en het ziet er niet naar uit dat de Amerikaanse microblogdienst de koppositie zomaar terug heeft.

Door ANP - 18-10-2016, 20:47 (Update 18-10-2016, 20:47)

Inmiddels vertegenwoordigt Weibo een waarde van ruim 10 miljard euro, een paar duizend euro meer dan Twitter. De groei van Weibo is opmerkelijk. Bij de beursgang in 2014 was het Chinese bedrijf nog 'slechts' 3 miljard euro waard terwijl Twitter op dat moment een waarde had van ruim 24 miljard euro.

Ook de gebruikersaantallen zijn bij Weibo een stuk gunstiger. In het afgelopen jaar kwamen er 70 miljoen nieuwe gebruikers bij. In totaal maken 282 miljoen Chinezen gebruik van de dienst. Twitter heeft met 313 miljoen gebruikers weliswaar de overhand, maar anders dan Weibo verloor het in het afgelopen jaar juist gebruikers, zo'n vijf miljoen.

Twitter staat in de etalage, maar van een potentiële koper is vooralsnog geen sprake. Google, Disney en Salesforce hadden interesse in een overname maar ze zijn inmiddels alle drie afgehaakt.