ANP NFL-coach is Surface helemaal zat

REDMOND - Een van de bekendste coaches in de NFL, Bill Belichick van de New England Patriots, heeft het helemaal gehad met de Microsoft Surface-tablets waar de coaches van de NFL mee moeten werken. Tegen Fox Sports zegt hij dat hij niet van de Surface op aan kan. "Het is een inconsistente bende. Ik heb ze nu wel genoeg tijd gegeven om hun zaakjes op orde te krijgen", klinkt het stevig uit de mond van de Amerikaan.

Door ANP - 18-10-2016, 21:12 (Update 18-10-2016, 21:12)

Het uitrollen van Surface-tablets heeft al eerder tot ergernis geleid bij coaches en spelers, maar de tirade van Belichick bij Fox lijkt het lot van de deal tussen Microsoft en de NFL te bezegelen. De Windowsmaker heeft ruim 360 miljoen euro uitgetrokken voor de promotie van de tablets, maar die investering lijkt niet op te gaan brengen wat Microsoft er ongetwijfeld van had verwacht.

Eerder kwamen de Surface-tablets al in het nieuws omdat spelers als Aaron Rodgers en Johnny Manziel de apparaten uit frustratie molesteerden tijdens wedstrijden. Een aantal coaches heeft inmiddels openlijk lak aan de deal tussen de NFL en Microsoft en gebruikt zelf meegebrachte laptops en tablets.