'Apple komt toch nog met Mac-event'

ANP

CUPERTINO - Apple komt deze maand toch nog met een speciaal event voor de lancering van nieuwe Macs, zo beweert Recode. Op donderdag 27 oktober zou Apple nieuwe Macs willen presenteren aan de wereld.

Door ANP - 19-10-2016, 3:03 (Update 19-10-2016, 3:08)

Al maanden doen geruchten de ronde over nieuwe een nieuwe MacBook Pro en een nieuwe MacBook Air. En ook van de Mac Pro wordt het nodige verwacht. Of ook Apples populairste desktopcomputer, de iMac, op een opfrisbeurt mag rekenen, is niet bekend.

Als de informatie van het doorgaans betrouwbare Recode klopt, heeft Apple een drukke laatste week van oktober voor de boeg. Op dinsdag de 25e komt het bedrijf namelijk met cijfers.