Samsung opent omruildesks Note 7 op Schiphol

SCHIPHOL - Reizigers die met hun Samsung Galaxy Note 7-telefoon het vliegtuig niet in mogen, kunnen het toestel gratis omruilen op Schiphol. Samsung maakt dat mogelijk bij drie winkels van elektronicaketen CAPI die achter de douane op Schiphol zitten en een op Schiphol Plaza. Daar kunnen ze een vervangende Samsung-telefoon krijgen of hun geld terug ontvangen.

Door ANP - 19-10-2016, 15:19 (Update 19-10-2016, 15:32)

Samsung had dinsdag al aangekondigd op veel luchthavens omruilbalies te openen. De Galaxy Note 7 is namelijk door veel luchtvaartmaatschappijen in de ban gedaan omdat het toestel spontaan kan ontbranden.

De Amerikaanse FAA heeft het meenemen van een Note 7 aan boord van een vliegtuig zelfs verboden.

De Galaxy Note 7 is in Nederland nooit verkocht, waardoor het verbod vooral buitenlandse reizigers zal treffen. De verkoop van het toestel is inmiddels wereldwijd gestaakt.