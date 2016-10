Lot van Marslander onduidelijk

DARMSTADT - Het is niet duidelijk of de Europese poging een apparaat op Mars te laten landen, is gelukt. De lander moest woensdag na aankomst een signaal naar de vluchtleiding in het Duitse Darmstadt sturen. Dat had daar rond 17.00 uur Nederlandse tijd moeten aankomen, maar Darmstadt heeft nog niets gehoord.

Door ANP - 19-10-2016, 17:38 (Update 19-10-2016, 17:38)

Het uitblijven van het signaal kan betekenen dat de landing is mislukt, maar een andere mogelijkheid is dat het signaal te zwak is. Op een andere manier probeert de ESA alsnog zekerheid te kregen. In de loop van de avond moet het lot van de lander duidelijk worden.

De landing van de Schiaparelli is een experiment, bedoeld om de technologie voor zo'n landing te testen. Europa wil rond 2020 een onbemande rijdende verkenner naar Mars brengen. Maar de Schiaparelli heeft ook een paar dagen energie voor wetenschappelijk onderzoek. Zo meet hij windsnelheid, luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid om hem heen.

Het is de tweede Europese Marslanding. De eerste poging, van de Beagle 2 in december 2003, mislukte. De verkenner heeft na aankomst nooit iets van zich laten horen. Pas elf jaar later werd hij teruggevonden. Toen bleek dat de zonnepanelen niet waren opengegaan. Daardoor bleef de antenne verborgen en konden de lander en de aarde niet met elkaar communiceren.