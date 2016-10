Antisemitische tweets door verkiezingen VS

NEW YORK - In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden steeds meer antisemitische tweets geplaatst. De stijging van de haatpraat komt "door retoriek in de verkiezingscampagne'', zei de Anti-Defamation League (ADL) woensdag. Die joods-Amerikaanse organisatie zet zich in tegen antisemitisme.

Door ANP - 19-10-2016, 21:40 (Update 19-10-2016, 21:40)

De ADL telde tussen augustus 2015 en juli 2016 2,6 miljoen tweets met antisemitisch taalgebruik. Vooral na januari steeg het aantal berichten, omdat toen de verkiezingsstrijd losbarstte. De ADL is bang dat zulke taal normaal wordt.

De ADL keek ook naar hatelijke boodschappen aan het adres van tienduizenden journalisten die de verkiezingen volgen. Zij kregen ongeveer 20.000 antisemitische tweets te verwerken, maar meer dan 80 procent daarvan was gericht aan slechts tien reporters.

Van alle antisemitische tweets tegen de pers was twee derde afkomstig van 1600 accounts. Het gaat vooral om aanhangers van Donald Trump, bleek uit de Twitter-bio's. Dat wil niet zeggen dat het campagneteam van Trump erbij betrokken was of achter de tweets staat, benadrukt de ADL. Volgens het onderzoek blokkeert Twitter één op de vijf antisemieten.