eBay voorzichtig over feestdagen

ANP eBay voorzichtig over feestdagen

SAN JOSE - eBay heeft woensdag een voorzichtige verwachting uitgesproken voor het komende belangrijke feestdagenseizoen. Dat zette het aandeel in de Amerikaanse nabeurshandel flink onder druk.

Door ANP - 20-10-2016, 0:04 (Update 20-10-2016, 0:04)

eBay rekent op een omzet tussen 2,36 miljard dollar en 2,41 miljard dollar. De prognose van marktkenners lag voor de laatste periode van het jaar, waarin eBay het gevecht aangaat met industrieleider Amazon.com, op zo'n 2,4 miljard dollar.

In het derde kwartaal wist eBay de verwachtingen overigens wel te verslaan. Het rapporteerde een winst van 413 miljoen dollar, of 0,36 dollar per aandeel. De omzet kwam in deze verslagperiode uit op iets meer dan 2,2 miljard dollar. eBay realiseerde een aanwas van een miljoen actieve gebruikers.

StubHub, de marktplaats van eBay voor concert- en evenementenkaartjes, zag wel een flinke omzetgroei. Daar dikten de opbrengsten met 32 procent aan tot 263 miljoen dollar.