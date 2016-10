Intel komt mogelijk onder EU-boete uit

ANP Intel komt mogelijk onder EU-boete uit

BRUSSEL - Chipfabrikant Intel hoeft een Europese boete van ruim een miljard euro mogelijk niet te betalen. De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie stelde donderdag dat de zaak moet worden terugverwezen naar een lagere rechter. Het zwaarwegende advies wordt in veel gevallen overgenomen door het hof.

Door ANP - 20-10-2016, 11:30 (Update 20-10-2016, 11:30)

Intel maakte volgens de Europese Commissie tussen 2002 en 2007 misbruik van zijn machtspositie op de markt voor computerprocessors. Door kortingen te geven aan computerfabrikanten zou Intel geprobeerd hebben zijn grootste concurrent AMD uit de markt te drukken. De boete van 1,06 miljard euro die Intel kreeg was destijds een record.

Volgens de advocaat-generaal waren de exclusiviteitskortingen, waarbij klanten aangaven geen zaken te doen met AMD, niet per se verboden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat die kortingen schadelijk waren voor de concurrentie. Het hof laat binnen zes maanden weten of het meegaat met het advies van de advocaat-generaal.