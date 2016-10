Peter Thiel (PayPal) houdt verkiezingsrede

SAN FRANCISCO - Peter Thiel, een van de oprichters van PayPal, zal op 31 oktober een toespraak houden over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Thiel steunt Donald Trump, als een van de weinigen in Silicon Valley. Hij doneerde ruim een miljoen dollar aan zijn campagne en sprak op de Republikeinse conventie, maar na het congres sprak Thiel niet meer in het openbaar.

Het is niet bekend wat Thiel zal zeggen. Het kan zijn dat hij een laatste oproep doet, een week voor de verkiezingen, om op Trump te stemmen. Maar het kan ook zijn dat hij zich wat distantieert. Eerder zei Thiel dat Trump en hij het niet over alles eens zijn.

Thiel zit ook in het bestuur van Facebook. Hij was in 2004 een van de eerste investeerders in het netwerk. Zijn rol valt niet bij iedereen binnen Facebook goed. Daarom stuurde oprichter Mark Zuckerberg enkele dagen geleden een mail aan alle medewerkers. Hij schrijft dat het gemakkelijk is om op te komen voor standpunten waar je het mee eens bent, maar dat het belangrijk is om ook op te komen ,,voor het recht van mensen met andere standpunten om te zeggen wat zij belangrijk vinden''. Niet iedere Trump-aanhanger is per se een racist of seksist, of iemand die aanranding accepteert, voegde Zuckerberg er aan toe.