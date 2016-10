Marslander neergestort, mogelijk ontploft

DARMSTADT - De Europese lander op Mars is waarschijnlijk van 2 tot 4 kilometer hoogte neergestort. Bij de klap is hij mogelijk ontploft. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA meldde dat vrijdag. Een Amerikaanse Marssatelliet heeft foto's van de plek van de inslag gemaakt.

Door ANP - 21-10-2016, 19:42 (Update 21-10-2016, 19:42)

Het laboratorium Schiaparelli moest woensdag landen op Mars. Om 16.42 uur Nederlandse tijd ging hij de dampkring in en begon hij aan de zes minuten durende afdaling. Kort voor de landing ging het contact verloren.

Onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is misgegaan, maar het lijkt erop dat de rem-motoren te vroeg zijn gestopt. Die motoren moesten de Schiaparelli afremmen in het laatste deel van de afdaling, waarna hij zachtjes op het oppervlak zou landen.

Op de Amerikaanse foto's is onder meer de parachute te zien, die de lander eerder in de afdaling gebruikte. Een kilometer noordelijker is een zwarte vlek van 40 meter lang en 15 meter breed. Daar is de Schiaparelli waarschijnlijk neergestort, met een snelheid van boven de 300 kilometer per uur.

De landing van het Schiaparelli-laboratorium was een experiment, bedoeld om de technologie voor zo'n landing te testen. Europa wil rond 2020 een onbemande rijdende verkenner naar Mars brengen. De Schiaparelli kon ook windsnelheid, luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid om hem heen meten.

Het was de tweede Europese Marslanding. Ook de eerste poging mislukte. In 2003 gingen de zonnepanelen van de Beagle 2 na de landing niet open, waardoor hij geen contact met de aarde kon leggen.

Een Europese satelliet kwam woensdag wel in een baan rond Mars. De totale Marsmissie - lander, satelliet en verkenner - kost Europa ruim 1 miljard euro. Het project wordt samen met Rusland uitgevoerd. Ruimtevaart is één van de weinige gebieden waar Rusland en het Westen nog goed met elkaar samenwerken.