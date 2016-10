Facebook ziet meer door de vingers

MENLO PARK - Facebook gaat minder streng controleren wat gebruikers plaatsen, ''ook als dat in strijd met onze regels zou zijn'. Dat heeft de netwerksite vrijdag bekendgemaakt. Facebook wil in de komende tijd uitzoeken wat de beste manier is om dat te doen. ''Onze intentie is om meer beelden en verhalen toe te staan zonder dat ze veiligheidsrisico's vormen en zonder dat kinderen en anderen schokkende beelden te zien krijgen als ze dat niet willen'', aldus Facebook.

Door ANP - 21-10-2016, 22:52 (Update 21-10-2016, 22:52)

Facebook kreeg de laatste tijd veel kritiek om verwijderde berichten en foto's. Zo verwijderden beheerders een foto die een Noorse schrijver had geplaatst. Het ging om een historische foto uit de Vietnam-oorlog, namelijk het beeld van een Vietnamees meisje dat naakt en overdekt met brandwonden wegrent na een napalmaanval. Het werd hèt beeld van de Vietnam-oorlog.

Na de kritiek op het wissen van die foto reageerde Facebook: ''Onze oplossingen zullen nooit volmaakt zijn, maar we zullen proberen onze regels en hun toepassing te verbeteren.''