ANP Dyn: cyberaanval voorbij

WASHINGTON - De tweede cyberaanval op het belangrijke internetbedrijf Dyn is voorbij. Dyn meldt op zijn website dat ,,het incident is opgelost''. Door de DDoS-aanval waren veel populaire websites vrijdag onbereikbaar in de Verenigde Staten.

Door ANP - 22-10-2016, 0:46 (Update 22-10-2016, 0:46)

De eerste aanval op Dyn begon rond 13.10 uur Nederlandse tijd en was rond 15.20 uur verholpen. Om 17.52 uur kregen de systemen van Dyn een tweede aanval te verwerken, die uren duurde en ook op andere delen in de wereld te merken was. Zo was in Nederland buienradar.nl uren onbereikbaar.

Onder de getroffen sites en diensten zijn Twitter, Amazon, CNN, Airbnb, Netflix, Spotify, Pinterest, SoundCloud, PayPal, het PlayStation Network en de BBC.

Het is niet bekend wie achter de aanval zitten en wat hun motief is.

Bedrijven als Dyn zorgen ervoor dat een internetadres overeenkomt met het IP-adres dat erbij hoort. Anders gezegd: ze brengen mensen die een adres intikken naar de juiste website. Zulke bedrijven vormen de ruggengraat van het internet. Als hackers zo'n bedrijf aanvallen, kunnen ze veel websites tegelijk platleggen. Bezoekers krijgen foutmeldingen te zien. Een succesvolle aanval op zo'n bedrijf kan dus meer schade aanrichten dan het platleggen van een enkele website.