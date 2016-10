Samsung komt met nieuwe Note

ANP Samsung komt met nieuwe Note

SEOUL - Door problemen met de Note 7 leek er definitief een einde te komen aan de Note-lijn van Samsung, maar volgens Reuters willen de Koreanen daar niets van weten. Samsung heeft in Zuid-Korea een omwisselprogramma opgetuigd voor mensen met een Note 7. Ze kunnen hun toestel omruilen tegen een Galaxy S8 of een Note 8, twee smartphones die nog moeten verschijnen.

Door ANP - 24-10-2016, 9:10 (Update 24-10-2016, 9:10)

De onlangs gelanceerde Note 7 kampte vanaf het begin met problemen. Van over de hele wereld regende het klachten over oververhitte toestellen, tot ontplofte exemplaren aan toe. In de VS is daarop zelfs besloten om de Note 7 te verbieden op vluchten boven Amerika.

Omdat het oplossen van de problemen te veel voeten in de aarde heeft, heeft Samsung besloten de Note 7 helemaal uit de handel te halen. Voor mensen die al een Note 7 bezitten, zijn er verschillende omwisselprogramma's opgetuigd.