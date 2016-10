Boze Note 7-klanten dagen Samsung

SEOUL - Techconcern Samsung is door gedupeerde Galaxy Note 7-gebruikers in Zuid-Korea voor de rechter gedaagd. Ruim vijfhonderd klanten die vanwege brandgevaar van de smartphones hun nieuwe toestel moesten inleveren, zijn boos en eisen een schadevergoeding van omgerekend 406 euro per persoon.

Door ANP - 24-10-2016, 9:56 (Update 24-10-2016, 9:56)

De slachtoffers willen onder meer compensatie voor de tijd en moeite die het Note 7-debacle met zich mee bracht. Voor een drietal Note 7-gebruikers waarvan het toestel in brand zou zijn gevlogen, wordt los van de claim een zaak tegen Samsung voorbereid. Vorige week werd Samsung in de Verenigde Staten ook al gedaagd.

De Galaxy Note 7 kwam medio augustus op de markt. Al snel doken verhalen op over smartphones die spontaan in brand vlogen of ontploften. Met de vervanging van de batterij dacht Samsung het euvel te hebben verholpen, maar ook daarna bleken de toestellen nog brandgevaarlijk. Daarom haalde Samsung het toestel helemaal van de markt.