ANP '4G volledig af te tappen'

PEKING - De Chinese hacker Wanqiao Zhang heeft bij een cybersecuritycongres in Australië laten zien hoe vrijwel al het 4G-verkeer af te tappen is. Volgens The Register demonstreerde Zhang hoe ze 4G-verkeer kan omleiden en daardoor kan afluisteren.

Door ANP - 24-10-2016, 13:16 (Update 24-10-2016, 13:16)

En hoewel 4G-netwerken op zichzelf behoorlijk veilig zijn, zit er een zwakke plek in volgens Zhang. Zo kunnen 4G-netwerken automatisch overschakelen op andere draadloze technieken - als 2G - in het geval dat een netwerk bijvoorbeeld overbelast raakt. Die overschakeling kan door kwaadwillenden worden misbruikt om 4G-telefoons over te nemen.

Niet alleen kan zo al het verkeer worden afgeluisterd, ook is mogelijk om namens anderen te kunnen bellen of berichten te kunnen versturen.