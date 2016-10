Google eert Van Leeuwenhoek met doodle

MOUNTAIN VIEW - Google heeft de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek maandag geëerd met een doodle. De animatie laat zien hoe hij door een microscoop kijkt en bijzondere ontdekkingen doet.

Door ANP - 25-10-2016, 0:20 (Update 25-10-2016, 0:20)

Van Leeuwenhoek werd op 24 oktober 1632, maandag 384 jaar geleden, geboren in Delft. Hij werkte aanvankelijk als lakenhandelaar, maar was al van jongs af aan geïnteresseerd in de wetenschap. Bij zijn werk gebruikte hij microscopen om de stoffen te controleren. Hij leerde zichzelf om lenzen te maken - Google noemt hem de ''ultieme doe-het-zelver'' - en verbeterde zo zijn microscopen. Die konden meer dan tweehonderd keer vergroten, veel beter dan tot die tijd mogelijk was.

Van Leeuwenhoek gebruikte zijn microscopen ook om de natuurlijke wereld te onderzoeken. Zo keek hij als eerste naar sperma, bacteriën, spiervezels en rode bloedlichaampjes. Het opende een nieuwe wereld in de biologie en maakte hem wereldberoemd. Van Leeuwenhoek stierf in 1723 op 91-jarige leeftijd in Delft.

De doodle was maandag niet alleen in Nederland te zien, maar ook in landen als Rusland, Canada, Australië, Japan, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten.