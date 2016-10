'Android-apparaten uit schappen door Philips'

AMSTERDAM - Asus heeft in Duitsland zijn tablets en smartphones uit de schappen gehaald na klachten van Philips, dat meldt Emerce. In Android 5.0 en hoger zit een door Philips gedeponeerd octrooi. Ook andere techbedrijven zouden een brief van Philips hebben ontvangen.

25-10-2016

Het zou gaan om een 'roterend menu' in Android. Dat grafische effect werd al door Philips in tv-software gebruikt in de jaren 90 en het toenmalige Philips Electronics N.V. heeft er destijds patent op aangevraagd. De tv-tak van Philips valt inmiddels onder een joint venture met het Taiwanese TP Vision.

Google heeft al een patch voor Android uitgebracht waarmee de patentinbreuk ongedaan gemaakt wordt, maar nog niet alle partners hebben deze update doorgevoerd in hun software. Voor Asus is dat de reden om tijdelijk de ZenFone en ZenPad uit de schappen te halen.