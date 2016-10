West-Europa koopt minder smartphones

AMSTERDAM - Het ziet er naar uit dat de rek uit de West-Europese vraag naar smartphones is. Uit een schatting van GfK blijkt dat er dit jaar zo'n 133,7 miljoen toestellen over de toonbank gaan, 1,7 miljoen minder dan in 2015. Wereldwijd zit de smartphoneverkoop nog wel in de lift.

Door ANP - 25-10-2016, 8:24 (Update 25-10-2016, 8:24)

In het derde kwartaal werden er 33,4 miljoen smartphones verkocht in West-Europa, 400.000 apparaten meer dan een jaar eerder. Toch is de gestegen verkoop in het afgelopen kwartaal te gering om het jaar 'te redden'. De verwachting is dat de vraag over het hele jaar genomen iets is afgezwakt. Hetzelfde geldt overigens voor Latijns-Amerika, daar is de verkoop over het jaar genomen met 4 procent afgenomen.

Dat er wereldwijd toch aanzienlijk meer smartphones zijn verkocht in 2016, bijna 100 miljoen toestellen meer, komt vooral door China. De verkoop is daar met 15 procent gestegen.