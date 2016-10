Jaarverkoop iPhone voor het eerst gedaald

ANP Jaarverkoop iPhone voor het eerst gedaald

CUPERTINO - Apple heeft in het afgelopen boekjaar, dat eind september werd afgesloten, minder iPhones aan de man gebracht dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds de introductie van de smartphone in 2007 dat de jaarverkoop ervan afneemt.

Door ANP - 25-10-2016, 22:48 (Update 25-10-2016, 22:48)

Voor analisten komt de afname niet als een verrassing. Zij rekenden in doorsnee al op een terugval voor het vlaggenschip van Apple. In de voorgaande twee kwartalen was die al zichtbaar en de introductie van de iPhone 7 in september heeft het tij niet kunnen keren.

In het vierde kwartaal verkocht Apple 45,5 miljoen telefoons. Dat waren er opnieuw minder dan in de vergelijkbare periode vorig jaar, maar wel meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Ook de omzetprognose van Apple voor het lopende kwartaal, waarin de belangrijke feestdagenperiode valt, is hoger dan verwacht.